Отиде си Борис Игнатиев

Бившият национален селекционер на Русия по футбол Борис Игнатиев е починал на 86-годишна възраст, съобщи агенция ТАСС, като се позова на вдовицата на специалиста Ирина Игнатиева.

„Да, Борис Петрович почина днес в 1.00 часа след полунощ“, коментира жената пред медията.

Игнатиев водеше националния тим на Русия в квалификацията за Мондиал 1998, когато България на 10 септември 1997 година спечели с 1:0 и си гарантира участие на финалите на Световния шампионат във Франция. Единственото попадение вкара Трифон Иванов в 55-ата минута след подаване от левия фланг на Христо Стоичков. Игнатиев води още веднъж Русия срещу България в ответната среща на 11 октомври, която завършва 4:2 за домакините в Москва, но двубоят нямаше значение за крайното класиране в групата. Илия Груев и Емил Костадинов бележат попаденията за „лъвовете“. Общо в 20 мача той е национален треньор на своята страна.

Игнатиев е юноша на Спартак (Москва), а кариерата му на футболист минава през втория отбор на Динамо (Москва), както и през още седем клуба във второто и третото ниво на съветския футбол.

От 1974 година е треньор, като най-напред води Торпедо (Владимир). 13 години е бил селекционер на юношеския национален отбор на СССР, като през 1988 година печели европейското първенство за юноши.

Освен в Русия, е бил треньор в арабските страни, в Китай, както и в Динамо (Киев), Локомотив (Москва), Торпедо (Москва), където след това заема различни длъжности до 2018 година.