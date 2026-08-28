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Откраднаха огърлица с 673 диаманта за 4,3 милиона долара във Виена

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:22 мин.
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откраднаха огърлица 673 диаманта милиона долара виена
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Диамантена огърлица е била открадната от Музея за приложно изкуство във Виена, след като двама мъже са разбили витрина и са избягали с бижуто, съобщи предадоха АПА и ДПА.

Двамата заподозрени са влезли в музея около 14.00 часа като обикновени посетители. По-късно те са разбили стъклена витрина и са взели огърлицата. Свидетели са наблюдавали извършителите, а полицията е започнала издирването им. При кражбата няма пострадали.

Точната стойност на откраднатото бижу все още не е установена, но според полицията, която е публикувала снимки на двамата заподозрени и на огърлицата, тя е много висока.

От MAK не са уточнили официално кой точно експонат е откраднат. Според информация на сайта на музея обаче е възможно да става дума за огърлица, изработена от френската бижутерийна къща Van Cleef & Arpels за египетското кралско семейство. Тя е украсена с 673 диаманта и е с общо тегло около 200 карата.

Според аукционната къща „Сотбис“, цитирана от ДПА, огърлицата е продадена за около 4,3 милиона щатски долара на търг в Ню Йорк през 2015 г.

Украшението е било носено от египетската кралица Назли през 1939 г. на сватбата на дъщеря ѝ Фавзия с иранския престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, който по-късно става шах на Иран.

Кражбата е извършена по време на изложбата Glanzstücke, която представя около 500 експоната, сред които над 300 произведения на Van Cleef & Arpels и повече от 200 предмета от колекцията на MAK.

Според изданието „Дер Щандарт“ двамата заподозрени са мъже с ръст между 170 и 175 сантиметра, слабо телосложение, тъмни коси и тъмни бради. Те са били облечени в черни дрехи и тъмни спортни обувки.

Музеят засега остава отворен, с изключение на засегнатата от кражбата изложба.

#диамантена огърлица #Виена #кражба

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