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Откриха два скелета на земноводно животно, обитавало морето преди около 237 милиона години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Откриха два скелета на земноводно животно, обитавало морето преди около 237 милиона години
Снимка: илюстративна снимка
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Изследователи откриха в китайската провинция Гуейчжоу два почти напълно запазени скелета на земноводно животно, обитавало морето преди около 237 милиона години през триаския период, съобщи Ройтерс.

Създанието е с плоско, дискообразно бронирано тяло и широка уста - белези, характерни за обитател на морското дъно, който причаква плячката си и я улавя чрез засмукване. Наречено Gerrothorax maritimus, то е било с дължина около 75 см и е живяло преди да се появят динозаврите.

Земноводните разчитат на пропускливата си кожа за жизненоважни функции като дишане и прием на вода. Това обаче е възможно в сладководна среда, докато солта в моретата води до дехидратация и осмотичен стрес. По тази причина до откриването на Gerrothorax maritimus не е известно нито едно земноводно, било то изчезнало или съществуващо днес, което води изцяло морски начин на живот, допълва Ройтерс.

„Най-важното откритие е, че е съществувало древно земноводно, което е прекарвало целия си живот в морето“, казва палеобиологът Рьосуке Мотани от Калифорнийския университет в Дейвис, който е един от ръководителите на проучването, публикувано в списание Nature Ecology & Evolution.

„Това е дънно животно, което се е хранило чрез засмукване и е обитавало морско дъно, покрито с тиня или утайка. Вероятно е улавяло всичко, което е преминавало наблизо - риби, червеи, а може би и главоноги“, обяснява казва палеонтологът и съавтор на изследването Да Юн Цзян от Пекинския университет в Китай.

Според Мотани килимената акула – обитаващ дъното хищник, който също се храни чрез засмукване и е със сходни размери, е подходящ съвременен аналог.

Изследователите посочват, че Gerrothorax maritimus е еволюирал от бронирани сладководни предци. По-рано са открити фосили на тясно свързано с него бронирано сладководно земноводно, припомня Ройтерс.

„Съществувало е сладководно земноводно, което по стечение на обстоятелствата е притежавало необходимото „оборудване“ за колонизиране на морето - телесна броня. Тази броня е предпазвала животното от хищници в сладководна среда, но е можела да служи и за защита от морската вода, когато навлизало в по-солените части на водната система“, казва Мотани. Бронята вероятно е възпрепятствала навлизането на морска вода през кожата, което е налагало животното да поема солена вода през устата си и да филтрира солта чрез хрилете си, допълва Ройтерс.

#китайска провинция #живяло преди 275 млн. години #земноводно #откритие

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