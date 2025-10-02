БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха изображения на животни на 12 000 години в пустинята на Саудитска Арабия

от БНТ , Източник: БТА
Наука и технологии
Изследователи откриха скални рисунки в реален размер на камили, газели и други животни в пустинята на Саудитска Арабия.

Изображенията датират отпреди около 12 000 години и много от тях са високи над 1,8 метра. Учените казват, че са създадени с помощта на клиновидна скала, за да могат да се предадат острите линии на изобразяваното животно.

Няколко от рисунките са гравирани на тесни издатини, така че художниците дори не са могли да се отдръпнат, за да разгледат крайния продукт, докато са работили. "Да се ​​гравират толкова много детайли само с една скала изисква истинско умение", каза Мария Гуанин, археолог от Института "Макс Планк" по геоантропология, която е част от екипа, попаднал на находката, цитирана от АП.

Изображенията на животни и инструментите за гравиране, открити на мястото, показват, че хора са обитавали района около 2000 години по-рано, отколкото са предполагали учените досега. Още не е ясно как населението е оцелявало в такива сухи климатични условия, отбелязва Асошиейтед прес.

Гуанин пояснява, че хората създават скално изкуство в Саудитска Арабия от хиляди години, но и че по-старите гравюри могат да бъдат трудни за датиране, тъй като обикновено не съдържат писменост и има малко останки.

При последното откритие учените обаче се натъкват на скално длето, заровено директно под резбите, което им позволява да датират инструмента и изкуството, за което е бил използван.

