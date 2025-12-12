Откриха тунел за нелегални мигранти между Беларус и Полша

Полските граничари съобщиха, че са открили тунел, използван за незаконно прехвърляне на мигранти от Беларус в Полша, предаде ДПА.

Повече от 130 мигранти са били задържани след откриването на тайния проход, уточни Граничната охрана в изявление днес, като добави, че продължава издирването на още лица.

В изявлението се казва още, че са арестувани двама предполагаеми каналджии - 69-годишен поляк и 49-годишен гражданин на Литва.

Повечето от задържаните мигранти са граждани на Афганистан и Пакистан, но сред тях има и хора от други държави, включително от Индия, Бангладеш и Непал.

Тунелът, дълъг няколко десетки метра и с височина около метър и половина, е имал скрит вход от беларуската страна в гориста местност, а изходът му в Полша се е намирал на около 10 метра от границата. Граничарите съобщиха, че тунелът е бил открит с помощта на специализирано електронно оборудване.

Разследващите са установили, че тунелът вече е бил използван от най-малко 180 души, за да влязат в Полша, а оттам и в Европейския съюз. По данни на Граничната охрана, това е четвъртият тунел под границата между Полша и Беларус, открит от началото на годината.

Полша отправи многократни обвинения към Беларус, че организира насочването на мигранти от кризисни региони към външната граница на Европейския съюз.