ИЗВЕСТИЯ

Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Откриха тунел за нелегални мигранти между Беларус и Полша

от БНТ , Източник: БТА
По света
Над 130 мигранти са били задържани след откриването на тайния проход

откриха тунел нелегални мигранти беларус полша
Полските граничари съобщиха, че са открили тунел, използван за незаконно прехвърляне на мигранти от Беларус в Полша, предаде ДПА.

Повече от 130 мигранти са били задържани след откриването на тайния проход, уточни Граничната охрана в изявление днес, като добави, че продължава издирването на още лица.

В изявлението се казва още, че са арестувани двама предполагаеми каналджии - 69-годишен поляк и 49-годишен гражданин на Литва.

Повечето от задържаните мигранти са граждани на Афганистан и Пакистан, но сред тях има и хора от други държави, включително от Индия, Бангладеш и Непал.

Тунелът, дълъг няколко десетки метра и с височина около метър и половина, е имал скрит вход от беларуската страна в гориста местност, а изходът му в Полша се е намирал на около 10 метра от границата. Граничарите съобщиха, че тунелът е бил открит с помощта на специализирано електронно оборудване.

Разследващите са установили, че тунелът вече е бил използван от най-малко 180 души, за да влязат в Полша, а оттам и в Европейския съюз. По данни на Граничната охрана, това е четвъртият тунел под границата между Полша и Беларус, открит от началото на годината.

Полша отправи многократни обвинения към Беларус, че организира насочването на мигранти от кризисни региони към външната граница на Европейския съюз.

#беларус #тунел #Полша #мигранти

