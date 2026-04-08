Іран і САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Откриват Националното хранилище за радиоактивни отпадъци след Великден

То ще се запълва в продължение на 60 години

Откриват Националното хранилище за радиоактивни отпадъци след Великден
Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще открие Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Официалната церемония е насрочена за 14 април 2026 г. от 11.30 часа на площадка "Радиана", където е изградено съоръжението, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 хил. контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй“ чрез ЕБВР със приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване от ДНСК (Акт 16) през м. март 2026 г.

