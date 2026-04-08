Модерни кабинети, спортно оборудване и ранен скрининг предвиждат образователни програми, приети от МС

Правителството одобри 24 национални програми за развитие на образованието, които ще подпомагат ключови политики в сферата на образованието през следващата учебна година. Предвижда се над 115 млн. евро да бъдат инвестирани за детски градини и училища, а обхватът на политиките за предучилищно и училищно образование да се разшири с нови дейности.

Досегашната Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ ще бъде разширена и надградена с новата Национална програма "Приобщаваща и сигурна образователна среда". Поставя се акцент върху подкрепата за учениците с обучителни трудности и се предвижда подкрепа за продължаващо професионално обучение на младежи със специални потребности. По този начин ще се осигури грижа за младежи със сензорни, интелектуални и физически увреждания, които след завършване на 12-ти клас нямат достъп до подходящи форми на обучение, съобразени със специфичните им потребности и здравословното им състояние. Включва се още практика, рехабилитация, терапия и социална подкрепа в единен модел, прилаган от мултидисциплинарен екип от педагогически специалисти, терапевти и други професионалисти със специфична експертиза в работата с хора с увреждания.

В рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” ще се оборудват кабинети за занимания по интереси в Националния дворец на децата, Центровете за подкрепа на личностното развитие и в ученическите общежития. За първи път се дава възможност да се кандидатства за закупуване на оборудване за спорт в училищата. Планира се и създаване на електронна платформа за дигитализация на ранната скринингова оценка и анализ на развитието на тригодишните деца. Това ще позволи навреме да се откриват рискове в когнитивното, езиковото, социално-емоционалното и моторното развитие, което е важно за предоставяне на адекватна подкрепа и предотвратяване на последващи обучителни затруднения, социална изолация и образователна маргинализация на децата.

Чрез Националната програма „Умения на фокус” ще се осигурят условия за развиване на съвременни умения в съответствие с предизвикателствата на новите реалности. В нов модул по нея - „Позитивни нагласи“, е заложено разширяване и надграждане на прилагането на педагогически практики „Утринна история”, „Утринна приказка” и „Утринна среща”, като ще бъдат включени най-малко 50 детски градини и училища. По друг модул „Лаборатория за игри“ се предвижда изграждане на национален и международен център за валидиране и разпространение на игрови практики и формиране на професионална мрежа, която споделя разбирането за играта като основен механизъм на учене и развитие.

Националната програма „България - образователни маршрути” ще бъде насочена към разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и на образователните маршрути за българските училища в чужбина, частните училища и центровете за специални образователни потребности. Ще се подкрепя създаването на материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история, които да стимулират ученето чрез преживяване и затвърждаване на придобитите знания.

И през тази година ще продължат и останалите успешно реализирали се програми. Това са „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Хубаво е в детската градина”, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”, „Квалификация на педагогическите специалисти“, „Заедно за всяко дете”, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, „Иновации в действие“, „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”, „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“, „Без свободен час”, „Роден език и култура зад граница”, „Професионално образование и обучение”, „Обучение за ИТ умения и кариера”, „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”, „Неразказаните истории на българите”, „Заедно в изкуствата и в спорта, „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия”, „Безопасност на движението по пътищата“ и „Бъдеще за таланти”.

