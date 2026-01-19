Отличен мач за Иван Алипиев с екипа на Римини в Италия

Иван Алипиев се развихри за Римини, който не успя да добави девети пореден успех на своята сметка в италианската Серия А2. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сбъркаха срещу Юви Кремона с 69:81 в мач от 22-ия кръг.

Алипиев започна сред титулярите и изигра най-силната си среща с екипа на „раците“. Българският национал поведе колоната на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото финишира с 20 точки, 7 борби и 1 открадната топка за 31 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/6 от средно разстояние, 4/6 зад арката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Сандро Дел‘Аниело се намират на четвъртото място във временното класиране на втора италианска дивизия, като имат по 15 победи и 7 загуби. За Алипиев и компания предстои гостуване на Себастиани Риети, което ще бъде на 21 януари (сряда).

Двата отбора си поделиха по една част през първото полувреме, след което домакините се изстреляха при 43:41. През второто полувреме домакините допуснаха по-сериозно изоставане и улесниха своите съперници.

Пиерпаоло Марини (7 асистенции) и Гора Камара (10 борби) отбелязаха по 14 точки за Римини.