БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отличен мач за Иван Алипиев с екипа на Римини в Италия

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Баскетболният национал над всички за "раците" във втора италианска дивизия.

Отличен мач за Иван Алипиев с екипа на Римини в Италия
Слушай новината

Иван Алипиев се развихри за Римини, който не успя да добави девети пореден успех на своята сметка в италианската Серия А2. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сбъркаха срещу Юви Кремона с 69:81 в мач от 22-ия кръг.

Алипиев започна сред титулярите и изигра най-силната си среща с екипа на „раците“. Българският национал поведе колоната на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото финишира с 20 точки, 7 борби и 1 открадната топка за 31 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/6 от средно разстояние, 4/6 зад арката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Dole Basket Rimini (@dolebasketrimini)


Момчетата на Сандро Дел‘Аниело се намират на четвъртото място във временното класиране на втора италианска дивизия, като имат по 15 победи и 7 загуби. За Алипиев и компания предстои гостуване на Себастиани Риети, което ще бъде на 21 януари (сряда).

Двата отбора си поделиха по една част през първото полувреме, след което домакините се изстреляха при 43:41. През второто полувреме домакините допуснаха по-сериозно изоставане и улесниха своите съперници.

Пиерпаоло Марини (7 асистенции) и Гора Камара (10 борби) отбелязаха по 14 точки за Римини.

#БК Римини #Иван Алипиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
5
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
6
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Баскетбол

Крепостта на Лейкърс остана непревземаема за Торонто (ВИДЕО)
Крепостта на Лейкърс остана непревземаема за Торонто (ВИДЕО)
9 победи в последните 12 срещи за Портланд след гостуващ успех срещу Сакраменто 9 победи в последните 12 срещи за Портланд след гостуващ успех срещу Сакраменто
Чете се за: 04:47 мин.
Йордан Минчев над всички за Кемниц срещу Байерн Мюнхен Йордан Минчев над всички за Кемниц срещу Байерн Мюнхен
Чете се за: 01:22 мин.
Рилски се нуждаеше от едно полувреме, за да откаже Берое Рилски се нуждаеше от едно полувреме, за да откаже Берое
Чете се за: 03:07 мин.
Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки за успеха на Сан Антонио Спърс над Минесота Тимбъруулвс Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки за успеха на Сан Антонио Спърс над Минесота Тимбъруулвс
Чете се за: 04:07 мин.
Под пара: Локомотив Пловдив сломи и Ботев 2012 в НБЛ Под пара: Локомотив Пловдив сломи и Ботев 2012 в НБЛ
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ