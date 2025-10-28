БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отложиха делото за отстраняването на Мюмюн Искендер от кметския пост

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Апелативният съд в Пловдив санкционира адвоката на кмета на Минерални бани

отложиха ноември делото отстраняването кметския пост мюмюн искендер
Слушай новината

Апелативният съд в Пловдив отложи за 4 ноември делото, образувано по жалба на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер срещу отстраняването му от длъжността. Причина за решението стана отсъствието на адвокат Димитър Георгиев, който днес е изпратил болничен лист в Апелативния съд, че е в болнични от 27 до 31 октомври 2025 г.

В документа обаче не е отбелязано,че не може да се явява пред съда. Поради тази причина съдът му наложи глоба от 1000 лева.

Окръжен съд - Хасково отстрани Мюмюн Искендер от длъжността, която заема, по искане на Софийската градска прокуратура. Основният довод за това беше, че срещу Искендер има образувано досъдебно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер, в резултат на което са настъпили значителни неблагоприятни последици и вреди на имуществото на община Минерални бани.

#кмета на Минерални бани #минерални бани #дело

