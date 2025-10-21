Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани

Окръжният съд в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер. Искането за временно отстраняване е на Софийска градска прокуратура по 4 обвинения, свързани с имотни сделки от 2019 до 2025 година.

Днес съдът прие, че има опасност Искендер да извърши нови престъпления, ако остане на работа в общината. Според съдебния състав кметът може да повлияе на свидетели и има риск от разкриване на обективната истина. По делото предстояли финансова инспекция на общината и разпити на свидетели.

Днешното определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив. Според защитата Искендер ще се възползва от това право.

Кметът на Минерални бани е с мярка за неотклонение "парична гаранция" по повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства.