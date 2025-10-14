БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Причината за отлагането на заседанието е липсващи документи, изискани от Общинския съвет в Минерални бани

Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер
За четвърти път състав на Окръжен съд Хасково отложи и насрочи за друга дата делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, спрямо когото се води разследване за злоупотреби с имуществени разпореждания с общински недвижими имоти.

Искането на прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура за отстраняване на кмета е с цел той да няма възможност да влияе на администрацията. Отлагането на делото днес е заради непредставени от Общинския съвет в Минерални бани вече изискани от съда документи. Те касаят продажба на имот, който е собственост на църковното настоятелство в село Брястово. Именно действия по деактуване на имот частна общинска собственост от страна на кмета през 2023 година е едно от обвиненията от прокуратурата.

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев коментира в кулоарите на съда, че след като изтече процедурата по исканото отстраняване от длъжност на Искендер на двете съдебни инстанции, ще бъдат повдигнати и нови обвинения срещу него.

