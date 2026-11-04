Отмениха бедственото положение в Шабла

Бедственото положение в община Шабла е отменено със заповед на кмета Мариян Жечев.

След спирането на валежите днес, обстановката е нормализирана, нивата на водата в деретата са спаднали значително.

Екипи на общината започнаха обходи за извършване на отводняване, където е необходимо.

Няма наводнени жилищни сгради, не са засегнати съоръжения на ВиК или електроснабдяване.

Общинският щаб за защита при бедствия ще продължи да следи обстановката, се казва още в заповедта.

Снимки: Надежда Карапанчева

Предприето е почистване на улиците от калните наноси, в което са се включили и доброволци. Очаква се в следващите дни да бъде направен оглед от специалисти на пораженията по пътната инфраструктура.