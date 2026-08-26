Отмениха частичното бедствено положение в сатовчанското село Кочан

Частичното бедствено положение в сатовчанското село Кочан, обявено на 24 август след проливните дъждове, се отменя, съобщи кметът на община Сатовча Арбен Мименов.

Електрозахранването в селото е възстановено след близо 20-часово прекъсване, отстранени са и проблемите с канализацията и водите в един от кварталите.

От днес започва работата по възстановяването на пътните настилки. При проливните дъждове са засегнати и четири подпорни стени и са наводнени девет къщи.

Кметът съобщи още, че заради паднал стълб на 24 август без електрозахранване са останали селата Боголин, Вълкосел, Слащен, Туховища, Годешево, Кочан, Жижево и Ваклиново. След непрекъсната работа по възстановителните дейности от страна на ЕРМ Запад електрозахранването в селата е било възстановено.

След приключването на дейностите по електрозахранването и канализациите в Кочан, започва работа по останалите щети, причинени от проливните дъждове.