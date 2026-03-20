Отмениха контроли на Палестина заради транспортния хаос в Близкия изток

Контролните срещи на националния отбор на Палестина по футбол, планирани да се проведат в Мароко в края на март, бяха отменени заради сериозните затруднения с транспорта в Близкия изток.

Решението бе обявено от местната футболна асоциация на фона на ескалацията на напрежението в региона, довела до смущения във въздушния трафик. Американско-израелските удари срещу Иран предизвикаха затваряне на ключови летища и нарушиха полетите през основни транзитни центрове в Персийския залив.

Селекцията на Ихаб Абу Джазар трябваше да се изправи срещу Бенин на 27 март, а четири дни по-късно – срещу Мавритания. Двубоите бяха част от подготовката на отбора за Купата на Азия през 2027 година в Саудитска Арабия.

От федерацията подчертаха, че не са успели да изпълнят необходимите логистични изисквания за провеждането на лагера в Мароко, като основната причина са ограниченията при пътуванията.

"Безопасността на играчите и техническия и административния щаб остава наш основен приоритет“, се посочва в официалното съобщение.

Допълнително усложнение идва от факта, че голяма част от националите на Палестина играят в клубове от страните в Персийския залив, което прави придвижването им извън региона изключително трудно при настоящата ситуация.