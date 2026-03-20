7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Отмениха контроли на Палестина заради транспортния хаос в Близкия изток

Проблеми с въздушния трафик и съображения за сигурност провалиха лагера на тима в Мароко преди Купата на Азия 2027

Отмениха контроли на Палестина заради транспортния хаос в Близкия изток
Снимка: AP Photo
Контролните срещи на националния отбор на Палестина по футбол, планирани да се проведат в Мароко в края на март, бяха отменени заради сериозните затруднения с транспорта в Близкия изток.

Решението бе обявено от местната футболна асоциация на фона на ескалацията на напрежението в региона, довела до смущения във въздушния трафик. Американско-израелските удари срещу Иран предизвикаха затваряне на ключови летища и нарушиха полетите през основни транзитни центрове в Персийския залив.

Селекцията на Ихаб Абу Джазар трябваше да се изправи срещу Бенин на 27 март, а четири дни по-късно – срещу Мавритания. Двубоите бяха част от подготовката на отбора за Купата на Азия през 2027 година в Саудитска Арабия.

От федерацията подчертаха, че не са успели да изпълнят необходимите логистични изисквания за провеждането на лагера в Мароко, като основната причина са ограниченията при пътуванията.

"Безопасността на играчите и техническия и административния щаб остава наш основен приоритет“, се посочва в официалното съобщение.

Допълнително усложнение идва от факта, че голяма част от националите на Палестина играят в клубове от страните в Персийския залив, което прави придвижването им извън региона изключително трудно при настоящата ситуация.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Дъжд и сняг през следващите дни
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
