Овце и кози превзеха улиците на Мадрид

Улиците на испанската столица се превърнаха в истинско поле за овце и кози.

Стада от добитък преминаха през центъра на Мадрид, за да отбележат традиционния Фестивал на миграцията на стадата - събитие, което се провежда от 1994 г.

След като миналата година празникът беше отменен заради страхове от болести по животните, тази есен овчарите в традиционни дрехи отново поведоха стадата по древните маршрути, по които преди векове животните са били местени от север към юг.

Мадридчани и туристи гледаха с усмивки как овце и кози заемат мястото на колите по централните улици - едно красиво напомняне, че традициите и природата още могат да вървят заедно с модерния свят.