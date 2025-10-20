БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Овце и кози превзеха улиците на Мадрид

Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Традиционният Фестивал на миграцията на стадата върна духа на старите времена в испанската столица

овце кози улиците мадрид фестивала миграцията снимки видео
Улиците на испанската столица се превърнаха в истинско поле за овце и кози.
Стада от добитък преминаха през центъра на Мадрид, за да отбележат традиционния Фестивал на миграцията на стадата - събитие, което се провежда от 1994 г.

След като миналата година празникът беше отменен заради страхове от болести по животните, тази есен овчарите в традиционни дрехи отново поведоха стадата по древните маршрути, по които преди векове животните са били местени от север към юг.

Мадридчани и туристи гледаха с усмивки как овце и кози заемат мястото на колите по централните улици - едно красиво напомняне, че традициите и природата още могат да вървят заедно с модерния свят.

ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на местните избори в Северна Македония
ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на местните избори в Северна Македония
Обир в Лувъра: крадци задигнаха бижута от най-известния музей в света
Чете се за: 01:12 мин.
„Президентът не е крал" – Америка излезе на улицата
Чете се за: 01:12 мин.
Балони над Марамуреш: небето на Румъния се превърна в цветна фиеста
Чете се за: 00:52 мин.
Крал Чарлз и Папа Лъв XIV ще се помолят заедно – нещо, което не се е случвало от 500 години
Чете се за: 02:22 мин.
Какво си казаха Зеленски и Тръмп в Белия дом?
Чете се за: 01:55 мин.

Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
