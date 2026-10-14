Паднал клон удари човек в Сливен, откаран е в болница

Паднал клон от дърво е ударил мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата "Свети Димитър" в Сливен около 9:30 ч. днес, съобщиха от пресцентъра на Общината.

По данни на очевидци на пострадалия е оказана спешна помощ, след което е транспортиран с линейка до лечебно заведение. От пресцентъра на полицията в Сливен потвърдиха за инцидента, на мястото са пристигнали пожарна и линейка, коли на полицията са отцепили района.

Пострадалият мъж е приет в Спешното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен, съобщиха от болничното заведение. Той е с политравма и в момента лекарите извършват изследвания за състоянието на пациента и степента на нараняванията.

Постъпили са и други сигнали за паднали клони и нанесени щети в различни части на града, съобщават от Общината. Сред тях са паднало дърво върху автомобил в квартал "Сини камъни", в района на блок 15, скъсани проводници и опасни ламарини.

От Община Сливен призовават гражданите да бъдат внимателни при преминаване през паркове и покрай фасадите на жилищни сгради заради опасността от падащи клони и предмети. При забелязване на опасни ситуации могат да подават сигнали на телефон 112 или на оперативните дежурни на Общината.