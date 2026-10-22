Панатинайкос не остави шансове на Кайрат в Лигата на конференциите

Гръцкият гранд Панатинайкос победи Кайрат с 5:1 при гостуването си в Алмати в ранен мач от груповата фаза на Лигата на конференциите.

Тимът от Атина до голяма степен реши мача още преди почивката, като Висенте Таборда откри резултата още в шестата минута, а Сириел Десерс направи 2:0 в 24-ата минута. Малко по-късно Андрю Тете отбеляза и трето попадение за "детелините", но то не бе признато заради положение на засада.

В 47-ата минута Сириел Десерс вкара втория си гол в мача за 3:0, а десет минути по-късно Кингс Кангва реализира за 4:0. Четвърт час преди края на редовното време Елмин Рестодер вкара и петото попадение за Пао. Едва след това Исмаил Бекболат успя да вкара почетното попадение за домакините от Кайрат. Преди това Ойва Юкола бе направил голям пропуск за тима от Казахстан.

С този успех Панатинайкос поведе временно класирането с пълен актив от шест точки и голова разлика 7:2. Кайрат е на 22-ра позиция с точка.

Интересно е, че Панатинайкос ще приеме ЦСКА в мач от третия кръг в Атина на 5 ноември. Левски пък игра срещу Кайрат в квалификациите на Шампионската лига, като постигна две победи - 1:0 и 1:0.





