Пандите-дипломати казват „чао“ на Франция след 13 години служба

Две от най-големите звезди на френския зоопарк Бовал — пандите Хуан Хуан и Юан Цзъ — се „пенсионират“ и се връщат в Китай следващия месец. Двамата са във Франция от 2012 г., като целта беше да подпомогнат дипломатическите отношения между двете държави.

Причината за заминаването им е здравословна — Хуан Хуан има бъбречни проблеми и това е последният подходящ момент за дълго пътуване. И двете панди са на 17 години.

По време на престоя си те станаха родители на близнаци, които ще останат във Франция. Пандите са толкова важни за Китай, че се смятат за „национално съкровище“, затова предоставянето им на друга държава се приема като жест на огромно доверие.

Зоопаркът вече води преговори за нови панди, защото присъствието им не е просто атракция — то е символ и на френско-китайските отношения.

В Бовал неведнъж са идвали както китайски посланици, така и френски президенти. Така че за зоопарка — ерата на пандите може да приключва, но интересът към тях остава.