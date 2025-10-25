БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Пандите-дипломати казват „чао" на Франция след 13 години служба

Чете се за: 01:17 мин.
Снимка: БТА
Две от най-големите звезди на френския зоопарк Бовал — пандите Хуан Хуан и Юан Цзъ — се „пенсионират“ и се връщат в Китай следващия месец. Двамата са във Франция от 2012 г., като целта беше да подпомогнат дипломатическите отношения между двете държави.

Причината за заминаването им е здравословна — Хуан Хуан има бъбречни проблеми и това е последният подходящ момент за дълго пътуване. И двете панди са на 17 години.

По време на престоя си те станаха родители на близнаци, които ще останат във Франция. Пандите са толкова важни за Китай, че се смятат за „национално съкровище“, затова предоставянето им на друга държава се приема като жест на огромно доверие.

Зоопаркът вече води преговори за нови панди, защото присъствието им не е просто атракция — то е символ и на френско-китайските отношения.

В Бовал неведнъж са идвали както китайски посланици, така и френски президенти. Така че за зоопарка — ерата на пандите може да приключва, но интересът към тях остава.

