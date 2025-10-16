БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Паолини и Рибакина са четвъртфиналистки на турнира в Нинбо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Четвъртата в схемата Екатерина Александрова също продължава напред.

онс жабер победи жасмин паолини класира четвъртфинал берлин
Слушай новината

Втората поставена Жасмин Паолини (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Нинбо (Китай) от сериите WTA 500 с награден фонд над 1 милион долара.

Във втория кръг италианката победи рускинята Вероника Кудерметова с 6:2, 7:5 за час и 31 минути игра.

Паолини допусна пробив още в първия гейм, но бързо възстанови равенството и впоследствие поведе с 4:1, преди да затвори сета при 6:2. Италианската тенисистка отново трябваше да наваксва гейм пасив във втората част, но с два поредни гейма и пробив в края стигна до успешното 7:5.

В сблъсък за достигане до полуфиналите тя ще се изправи срещу шестата в схемата швейцарка Белинда Бенчич.

Поставената под №3 Елена Рибакина (Казастан) надви украинката Даяна Ястремска с 6:4, 6:7(6), 6:3 в оспорван мач, продължил два часа и 51 минути.

Шампионката от Уимбълдън 2022 ще има за съперничка на четвъртфиналите представителката на Австралия Айла Томлянович.

Четвъртата в схемата Екатерина Александрова ще се срещне с МакКартни Кеслър в следващия етап, след като рускинята елиминира Юе Юан (Китай) с 6:3, 6:3, а американката се справи с осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) със 7:6(5), 6:1 в двубой, продължил час и 44 минути.

Една срещу друга на четвъртфиналите ще играят още седмата в схемата рускиня Диана Шнайдер и участващата с "уайлд кард" Чжу Лин (Китай), която вчера отстрани водачката в схемата Мира Андреева (Русия), а преди това победи и шампионката от US Open 2021 Ема Радукану от Великобритания.

#Чжу Лин #МакКартни Кеслер #WTA 500 в Нинбо #Диана Шнайдер #Жасмин Паолини #Елена Рибакина #Белинда Бенчич #Айла Томлянович #Екатерина Александрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: WTA

Елизе Мертенс отпадна във втория кръг на турнира в Осака
Елизе Мертенс отпадна във втория кръг на турнира в Осака
Сезонът за Ема Радукану приключи Сезонът за Ема Радукану приключи
Чете се за: 01:02 мин.
Наоми Осака отстрани миналогодишната шампионка в Осака Наоми Осака отстрани миналогодишната шампионка в Осака
Чете се за: 01:25 мин.
Ема Радукану отпадна в първия кръг на турнир в Китай Ема Радукану отпадна в първия кръг на турнир в Китай
Чете се за: 01:20 мин.
Поражение за Лиа Каратанчева на старта на тенис турнира от сериите WTA 125 в Тампико (Мексико) Поражение за Лиа Каратанчева на старта на тенис турнира от сериите WTA 125 в Тампико (Мексико)
Чете се за: 00:57 мин.
Джесика Пегула и на теория с място на финалния турнир на WTA Джесика Пегула и на теория с място на финалния турнир на WTA
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ