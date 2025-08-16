Паолини заслужи място на полуфиналите в Синсинати след успех над Гоф

Жасмин Паолини се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, щата Охайо. Италианката записа успех в три сета над Коко Гоф (САЩ), в отделните части 2:6, 6:4, 6:3. В спор за място на финала Паолини ще премери сили с представителката на Русия Вероника Кудерметова.

Паолини изкълчи глезен в началото на решаващия сет, което доведе до поредица от грешки. Гоф спечели девет поредни разигравания и върна пробив, за да изравни за 3:3, но остатъкът от мача бе доминиран от италианката.

Паолини взе 12 от следващите 15 точки и записа трета победа над Гоф от началото на годината. Срещата завърши и с 14 пробива общо за двете тенисистки.

„Беше трудно. В началото просто тичах по корта и се опитвах да го целя с ударите, но с течение на мача заиграх по-добре. Играех за всяка точка и в крайна сметка това проработи в моя полза", каза италианката.

Кудерметова спечели последните си три двубоя срещу Паолини, но двете не са се срещали от 2021 година.