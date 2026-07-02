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Пап Гей замрази кариерата си в националния отбор на Сенегал

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Спорт
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Халфът на Виляреал обяви, че няма да играе за страната си, докато настоящият треньорски щаб остава начело на тима

пап гей замрази кариерата националния отбор сенегал
Снимка: AP Photo
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Полузащитникът на Виляреал Пап Гей обяви, че временно прекратява участието си в националния отбор на Сенегал. Решението на 27-годишния футболист идва след драматичното отпадане на тима от Световното първенство.

"Африканските лъвове" изпуснаха аванс от два гола срещу Белгия в осминафиналите. След попадения на Хабиб Диара и Исмаила Сар сенегалците бяха настигнати с късни голове на Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс, а в 125-ата минута Белгия получи спорна дузпа, реализирана именно от Тилеманс за крайното 3:2.

Гей започна като титуляр, но беше заменен в 66-ата минута. Малко след отпадането той публикува позиция в социалните мрежи.

"Ще говоря допълнително за отпадането ни, но още сега заявявам, че докато този треньорски щаб е начело на националния отбор, ще си взема почивка от представителния тим“, написа халфът.

Пап Тиау е селекционер на Сенегал от декември 2024 година. Под негово ръководство отборът беше въвлечен и в сериозен скандал по време на финала за Купата на африканските нации през 2025 година. Тогава Сенегал напусна терена в края на двубоя срещу Мароко след отсъдена дузпа за съперника. Впоследствие срещата беше доиграна, а сенегалците спечелиха след продължения, но няколко седмици по-късно Африканската футболна конфедерация присъди служебно титлата на Мароко. Решението все още се обжалва пред Спортния арбитражен съд.

#Пап Гей #Национален отбор на Сенегал по футбол #Мондиал 2026

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