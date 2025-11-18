БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV обвини световните лидери в провал по климата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
папа лъв xiv канонизира първия милениал светец
Слушай новината

Четиринадесети директно обвини световните лидери, че се провалят в борбата с глобалното затопляне. Във видеопосланието си той каза, че Парижкото споразумение работи, но политиците не. Според него именно липсата на политическа воля спира реалния напредък, докато вредните емисии продължават да растат.

Учените предупреждават, че човечеството почти сигурно ще премине опасния праг от два градуса, което означава повече бедствия и щети по света. Делегатите на КОП30 се опитват за много кратко време да постигнат договорки по ключови теми като финансирането, намаляването на емисиите и конкретните мерки за справяне с климатичната криза. Председателят на форума Андре Кореа до Лаго призна, че документите са много, спорни и недовършени, но подчерта, че всички участници смятат, че усилията си заслужават.

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: По света

Коледни светлини, базари и украси озаряват Европа
Коледни светлини, базари и украси озаряват Европа
Иновативни пътища с пластмасов отпадък в Унгария Иновативни пътища с пластмасов отпадък в Унгария
Чете се за: 00:35 мин.
Подготвя се филм за култовите кукли Labubu Подготвя се филм за култовите кукли Labubu
Чете се за: 00:45 мин.
Папата събра звезди на киното във Ватикана Папата събра звезди на киното във Ватикана
Чете се за: 00:45 мин.
ЕС договаря мерки за ограничаване на безмитни пратки ЕС договаря мерки за ограничаване на безмитни пратки
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 17.11.2025 г. Новините 17.11.2025 г.
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ