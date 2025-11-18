Папа Лъв XIV обвини световните лидери в провал по климата

Четиринадесети директно обвини световните лидери, че се провалят в борбата с глобалното затопляне. Във видеопосланието си той каза, че Парижкото споразумение работи, но политиците не. Според него именно липсата на политическа воля спира реалния напредък, докато вредните емисии продължават да растат.

Учените предупреждават, че човечеството почти сигурно ще премине опасния праг от два градуса, което означава повече бедствия и щети по света. Делегатите на КОП30 се опитват за много кратко време да постигнат договорки по ключови теми като финансирането, намаляването на емисиите и конкретните мерки за справяне с климатичната криза. Председателят на форума Андре Кореа до Лаго призна, че документите са много, спорни и недовършени, но подчерта, че всички участници смятат, че усилията си заслужават.