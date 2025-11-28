Папа Лъв XIV посети катедралата „Свети Дух“ в Истанбул

Внушителна група хора приветства тази сутрин папа Лъв XIV в католическата катедрала „Свети Дух“ в Истанбул, която е най-голямата сред католическите църкви в мегаполиса. Много от хората споделиха, че още от ранните часове на деня са дошли специално за да видят папата.

На входа на катедралата бе поставен голям портрет на папата, ограден с цветя и лаврови клонки. Докато Лъв XIV влизаше, от множеството се чуха възгласи: "Ваше светейшество, добре дошъл". Многобройната охрана около храма държеше множеството далеч от катедралата, която е оградена с железни парапети.

Деца посрещнаха папата с цветя на входа. Лъв XIV е придружен от много духовници. Епископи, свещеници, дякони, религиозни дейци и други участваха в срещата с него.

В катедралата се изнесе литургия, която бе много тържествена и продължи около половин час. Прочетоха се текстове от евангелието на различни езици, между които и на турски език.

В словото, което прочете в катедралата, папа Лъв XIV подчерта значението на Анадола за християнството, подчертавайки ролята и приноса на християните, родени в Анадола, за опазването на вярата.

Светият отец посочи, че места като Антакия и древния град Ефес, разположени в границите на днешния Измир, са приемали важни фигури от християнския свят в миналото и че много християнски общности от различни клонове живеят в Турция в момента.

Папата заяви още, че ще посети френския Дом за социално слаби в Истанбул. След това ще отпътува за град Изник (древна Никея), където преди 1700 години се е състоял първият Вселенски събор в базиликата "Свети Неофит".