Парагвай поиска обяснение от ФИФА заради ситуация с Джуд Белингам на Мондиал 2026

Случай с английския национал Джуд Белингам предизвика сериозни дискусии по време на световното първенство по футбол. Полузащитникът на Англия бе заснет да прикрива устата си по време на двубоя срещу Гана, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и международните медии.

Според информации в Парагвай местната футболна федерация е подготвила официална жалба до ФИФА, настоявайки за разяснение относно прилагането на новия протокол, известен като „Закон Винисиус“. Повод за недоволството е фактът, че парагвайският национал Мигел Алмирон получи директен червен картон за сходна ситуация в мач срещу Турция само няколко дни по-рано.

JUDE BELLINGHAM SE TAPÓ LA BOCA Y NO FUE SANCIONADO



Insisto, no entiendo nada de fútbol, pero me importa muchísimo cuando eligen a quien aplicar sanciones y a quienes no!



Jude Bellingham debería haber recibido TARJETA ROJA por cubrirse la boca mientras hablaba con… pic.twitter.com/I2lp5GmeXL — Milva Gauto (@MilvaGauto) June 24, 2026

От парагвайска страна поставят въпроса за последователността при вземането на решения и настояват правилата да се прилагат еднакво към всички участници в турнира.

Допълнително напрежение около Белингам възникна и след словесен конфликт с представители на щаба на Гана в края на първото полувреме. Селекционерът на африканския тим Карлош Кейрош дори заяви след срещата, че английският футболист е отправил обидни реплики към членове на неговия отбор.

Случаят предизвика широк отзвук в европейските медии, като редица анализатори и журналисти поставиха под съмнение различния подход на съдийските екипи при сходни ситуации. Очаква се ФИФА да разгледа всички обстоятелства около инцидента, ако официална жалба бъде внесена.