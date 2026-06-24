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Парагвай поиска обяснение от ФИФА заради ситуация с Джуд Белингам на Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Футболната федерация на южноамериканската страна подготвя официална жалба заради предполагаемо различно прилагане на т.нар. „Закон Винисиус“ след мача между Англия и Гана

Парагвай поиска обяснение от ФИФА заради ситуация с Джуд Белингам на Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
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Случай с английския национал Джуд Белингам предизвика сериозни дискусии по време на световното първенство по футбол. Полузащитникът на Англия бе заснет да прикрива устата си по време на двубоя срещу Гана, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и международните медии.

Според информации в Парагвай местната футболна федерация е подготвила официална жалба до ФИФА, настоявайки за разяснение относно прилагането на новия протокол, известен като „Закон Винисиус“. Повод за недоволството е фактът, че парагвайският национал Мигел Алмирон получи директен червен картон за сходна ситуация в мач срещу Турция само няколко дни по-рано.

От парагвайска страна поставят въпроса за последователността при вземането на решения и настояват правилата да се прилагат еднакво към всички участници в турнира.

Допълнително напрежение около Белингам възникна и след словесен конфликт с представители на щаба на Гана в края на първото полувреме. Селекционерът на африканския тим Карлош Кейрош дори заяви след срещата, че английският футболист е отправил обидни реплики към членове на неговия отбор.

Случаят предизвика широк отзвук в европейските медии, като редица анализатори и журналисти поставиха под съмнение различния подход на съдийските екипи при сходни ситуации. Очаква се ФИФА да разгледа всички обстоятелства около инцидента, ако официална жалба бъде внесена.

#Мондиал 2026 #Джуд Белингам

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