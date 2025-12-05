Параметрите на първия евробюджет са договорени между работодатели, синдикати и правителството (ОБЗОР)

Работодатели, синдикати и правителството постигнаха съгласие за новите параметри по Бюджет 2026. След като процедурата беше рестартирана, започнаха спешни срещи между социалните партньори за вариант 2 на план-сметката на държавата, първата в евро.



Така стана ясно, че се предлага максималният осигурителен праг да е 2300 евро или 4500 лева. Сега той е 4130 лева.

Отпадат вдигането на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците, т.нар. СУПТО. Отпада и автоматизмът при заплатите в държавната администрация спрямо средната работна заплата, а увеличението на възнагражденията в обществения сектор ще е 10%, а не 5 на сто.





На масата бяха сложени и реформи за 2027 година, минималната работна заплата да не се изчислява по сегашната формула, и освобождаване на щатни бройки в държавната администрация.

Правителството даде крачка назад за редица параметри, като увеличаването на осигурителната вноска, вдигането с 370 лева на максималния осигурителен праг, както отказ от автоматичното увеличение на заплатите в секторите "Сигурност", "Отбрана" и "Образование", и двойното вдигане на възнагражденията в бюджетния сектор. Търсените почти милиард и половина евро в бюджета, за да се изпълнят исканията на работодатели и синдикати, и да се запази дефицитът от 3 процента, са намерени.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Днес можем да кажем, че синдикати, бизнес и правителство постигнахме съгласие по основните параметри по проекта на бюджет за 2026 година. По отношение на политиката по доходите - постигнахме съгласие, на първо място, че се отвързва, така да се каже, заплатите в определени сектори - това са "Сигурност" и "Отбрана", от средната брутна работна заплата. Прилага се обща политика по доходите, която е 10% за всички в обществения сектор."

Парите ще дойдат и от свиване на капиталовата програма.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Направихме необходимата оценка и това, което успяхме да постигнем и да се договорим, е намаляване на капиталовата програма с 450 милиона евро по отношение на националното финансиране и с 300 милиона евро по отношение на предвидените капиталови разходи по фондови програми на ЕС. Разходите са в 40.1% от БВП."

Работодатели и синдикати отчетоха сближени позиции, основно за това, че няма да се вдигат данъците, но остават и някои препъни камъни.

Кирил Домусчиев, КРИБ: "Доволен съм, че в толкова кратки срокове успяхме да защитим и да се договорим по ключови за бизнеса, работодателите и работещите в нашите предприятия хора. Радвам се, че със синдикатите, като никога, успяхме да намерим толкова допирни точки. Успяхме да постигнем максималното и да направим доста по-добър и балансиран бюджет."

Румен Радев, АИКБ: "Държа да изкажа огромна благодарност за обществената подкрепа, която получихме в отстояването на непромяната, на данъчно-осигурителния модел в България." Васил Тодоров, БТПП: "Ако си спечелил парламентарни избори с ангажимент към гражданите да не променяш данъчно-осигурителната система, и управляваш държавата, е редно този ангажимент да си го спазиш." Любослав Костов, КНСБ: "Общата политика по доходите ще бъде 10%, което в пари означава малко над 1 милиард и 400 милиона евро. Парите като обща рамка ги има. Нашето притеснение и може би това, което не успяхме да изчистим днес, беше по отношение на субсидиите за транспорта - градския транспорт в София, Русе и Варна, БДЖ и "Български пощи". За КНСБ в Бюджет 2026 БДЖ е червена линия."

Снимки: БТА

Следва двата т.нар. малки бюджети на Общественото осигуряване и здравната каса да бъдат приети от надзорите, а в понеделник трите проектозакона да минат през тристранния съвет, Министерски съвет и да бъдат внесени в Народното събрание.