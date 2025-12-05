БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:30 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

СДВР даде информация за провиненията им

провокаторите протеста възраст години сред тях криминално проявени
Слушай новината

Във връзка с множество въпроси от медии по отношение на предишни прояви на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември в София, които са и с постоянни мерки, наложени от съда, СДВР уточнява със съобщение до медиите, че те са за следното:

Ж. Ж. (19 г.): 2023 г. – Управление на МПС след употреба на наркотични вещества - чл.343 б, ал.3 от НК /ОДМВР - Стара Загора/

К. Й. (21 г.): 2022 г. – задържан в Девето РУ-СДВР за закана

2023 г. – задържан по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице

2024 г. - чл.343 б, ал.6 отказва тестване за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС /РУ - Приморско/


Л. Т. (25 г.): 2023 г. – привлечен като обвиняем по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице /Девето РУ-СДВР/

2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.330, ал.1 палеж на имущество- значителна стойност /РУ - Дупница/


М. И. (21 г.): 2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.343 в, ал.1 управление на МПС при след лишаване от правоуправление /Девето РУ-СДВР/


Н. А. (21 г.): На 22 октомври 2022 г. е задържан за извършена кражба по чл. 194 от НК /Четвърто РУ - СДВР/

На 28 ноември 2024 г. е задържан за притежание на „кристали“ /Шесто РУ – СДВР/. За притежание на същото наркотично вещество е задържан и на 14 април 2025 г. /Първо РУ – СДВР/

На 2 юли 2025 г. същият е проверен от служители на Отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена съпричастност към т.нар. „локали“.

#криминални прояви #след протест #СДВР #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
1
Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
6
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Сигурност и правосъдие

Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет
Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет
Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки
Чете се за: 02:02 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата
Чете се за: 02:22 мин.
Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“ Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“
Чете се за: 02:22 мин.
Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви? Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро 80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Чете се за: 02:30 мин.
Криминално
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и...
Чете се за: 03:37 мин.
Европа
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ