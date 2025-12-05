Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?

Във връзка с множество въпроси от медии по отношение на предишни прояви на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември в София, които са и с постоянни мерки, наложени от съда, СДВР уточнява със съобщение до медиите, че те са за следното:

Ж. Ж. (19 г.): 2023 г. – Управление на МПС след употреба на наркотични вещества - чл.343 б, ал.3 от НК /ОДМВР - Стара Загора/

К. Й. (21 г.): 2022 г. – задържан в Девето РУ-СДВР за закана

2023 г. – задържан по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице

2024 г. - чл.343 б, ал.6 отказва тестване за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС /РУ - Приморско/



Л. Т. (25 г.): 2023 г. – привлечен като обвиняем по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице /Девето РУ-СДВР/

2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.330, ал.1 палеж на имущество- значителна стойност /РУ - Дупница/



М. И. (21 г.): 2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.343 в, ал.1 управление на МПС при след лишаване от правоуправление /Девето РУ-СДВР/



Н. А. (21 г.): На 22 октомври 2022 г. е задържан за извършена кражба по чл. 194 от НК /Четвърто РУ - СДВР/

На 28 ноември 2024 г. е задържан за притежание на „кристали“ /Шесто РУ – СДВР/. За притежание на същото наркотично вещество е задържан и на 14 април 2025 г. /Първо РУ – СДВР/

На 2 юли 2025 г. същият е проверен от служители на Отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена съпричастност към т.нар. „локали“.