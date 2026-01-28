Пари Сен Жермен и Луис Енрике започнаха преговори за удължаване на договора на испанския треньор

ПСЖ и Луис Енрике започнаха преговори за удължаване на договора му, който изтича през юни 2027 г., пише изданието Le Parisien.

Близки до испанския треньор споделят, че той се чувства удовлетворен от престоя си в Париж.

Преди почти точно година Луис Енрике изрази желанието си да остане в ПСЖ още много години. Той току-що беше удължил договора си до 2027 г. и все още не беше спечелил дългоочакваната Шампионска лига.

„Да остана 10 години? Надявам се, но реалността е, че е много трудно да останеш толкова дълго в топ клуб“, обясни треньорът, който пристигна през 2023 г.

„Ако погледнете престоя ми в предишните ми клубове, никога не съм оставал повече от четири години. Тогава трябваше да се презаредя, защото енергиията ми беше свършила. Но тук е съвсем различен проект. Чувствам се много добре, много ми е комфортно. Би било наистина страхотно, ако приключението ми тук продължи десет години", добави специалистът.

С по-малко от година и половина, оставащи от договора му, въпросът за бъдещето му отново е в центъра на дискусиите в ПСЖ. Според информация на френското издание, различните страни вече са започнали разговори за удължаване. Парижкият тим, който иска да продължи да гради бъдещето си с него, прави този въпрос абсолютен приоритет. В клуба Луис Енрике е смятан за „най-добрия треньор в света“, признание, което той получи през 2025 г., след като вече спечели шест титли. И днес никой не обмисля възможността той да напусне.

Считан за диригент на успехите на клуба и като човек с огромна дисциплина в работния процес, Луис Енрике изгради отбор по свой образ и подобие, разчитайки на млади и обещаващи играчи, които лично е подбрал, като например 18-годишния Дро Фернандес. Пари Сен Жермен привлече юношата на Барселона с договор до юни 2030 г.

Всеки ден Луис Енрике се радва да работи заедно със спортния директор Луис Кампос, чийто договор беше удължен до 2030-а през миналата година и има пълното доверие на Насер Ал-Хелаифи, който не крие, че е взел най-доброто решение през цялото си президентство, като му е поверил поста на старши треньор.

На 55 години Луис Енрике е наясно с пълната отдаденост, която се изисква от един треньор, и с разочарованието, когато резултатите не са желаните. По време на тренировките испанецът работи с ентусиазъм и в перфектни отношения със своя екип за постигането на високите цели с европейския клубен шампион.

„Той е много щастлив в Париж и в ПСЖ“, потвърждава обкръжението му.

Думи, които разсейват всякакви неясноти около бъдещето му.