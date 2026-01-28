Той е обичан от всички: Защо феновете на ПСЖ обожават Луис Енрике

Испанският треньор спечели сърцата на парижките фенове благодарение на трофеите и философията си. Неговата автентичност и връзката му със запалянковците го превърнаха в емблематична фигура в столичния клуб.

Подръжниците на ПСЖ засвидетелстват уважението си след всеки мач на отбора, дали пред стадиона, пред кампуса на ПСЖ или по време на мачове. Така беше и миналия петък в Оксер, докато се качваше на автобуса, Луис Енрике чу феновете да скандират името му.

Испанецът позира за селфита с фенове, които го помолиха за снимка и определящи го като човека, който промени съдбата на ПСЖ.

„Мисля, че между него и феновете се е изградила истинска връзка“, отбелязва Антони, редовен посетител на „Парк де Пренс“.

"Той винаги разговаря с феновете, не се колебае да ни поздрави след някои мачове. Енрике е искрен. Това е отражение на треньора, който е наистина", добави той.

Емблематичен, иновативен, революционен треньор, който ще остави незаличим отпечатък в историята на ПСЖ, след като им донесе първата им титла от Шампионската лига. Повече от две години и половина след пристигането си, най-добрият треньор на парижкия клуб естествено се радва на почти всеобщо признание в столицата, дори в период, когато отборът му губи.

Енрике е харесван и защото обича да контактува с привържениците спонтанно, както и не се колебае да споделя страстта си с феновете, които той цени и което обича да изтъква в интервютата си. За него те са част от успешния проект на клуба.

Спечелените трофеи и неговата философия със сигурност изиграха важна роля в спечелването на сърцата на привържениците на ПСЖ. Но има и нещо повече: вярата, решителността и високите стандарти, които той налага са причина той да вдъхновява непоколебимата подкрепа към своята личност.

„Той предвиди всичко, което се случи с отбора. Той каза, че ПСЖ ще играе по-добре без Мбапе, че отборът ще се подобри и че ще спечели всеки трофей. Енрике остана верен на принципите си и решенията му се отплатиха. Треньорът промени самото ДНК на ПСЖ и излекува клуба от много от раните му. Невероятно е колко много е постигнал за толкова кратко време", каза Шарл, притежател на сезонен билет на трибуната на Отой.

Харизматичният треньор в крайна сметка се превърна във водеща фигура на клуб, който твърде често е давал приоритет на индивидуалния талант пред колективния.

„Той е звездата на ПСЖ. Енрике олицетворява клуба на всяко ниво: той е говорител, треньор, мениджър и спортен директор, тъй като одобрява всички трансфери. Това е безпрецедентно в Париж, и наистина не можем да намерим нещо, за което да критикуваме", обобщава Жереми, който живее близо до „Парк де Пренс“.

Критиките понякога се отнасят до предпазливия му подход към трансферите, донякъде прекомерното му експериментиране или ината му.

„Той сякаш има мисия. Няма нищо по-красиво за един фен от това да види треньор да дава 1000% и винаги да се стреми към по-големи висоти. Той е обсебен от победата. Той е треньорът, за когото винаги сме мечтали, треньорът на своя собствен живот“, заключи Антони.

И така, можем ли да видим Луис Енрике да завърши кариерата си в ПСЖ, където е с договор до 2027 г.?

„Той ще реши кога изтича договорът му. Разбира се, трябва да го удължим. Но не виждам да има кариера като тази на Венгер или Симеоне. Когато му писне, той сам реши какво следва", вярва Шарл.

На фона на фенската любов, ПСЖ и Луис Енрике започнаха преговори за удължаване на договора му, написа изданието Le Parisien, а близки до испанския треньор споделят, че той се чувства удовлетворен от престоя си в Париж. Преди почти точно година испанецът изрази желанието си да остане в ПСЖ още много години. Той току-що беше удължил договора си до 2027 г. и все още не беше спечелил дългоочакваната Шампионска лига.

"Тук е съвсем различен проект. Чувствам се много добре, много ми е комфортно. Би било наистина страхотно, ако приключението ми тук продължи десет години", заяви специалистът преди време.

С по-малко от година и половина, оставащи от договора му, въпросът за бъдещето му отново е в центъра на дискусиите в ПСЖ. Според информация на френското издание, двете страни вече са започнали разговори за удължаване на контракта.

В клуба Луис Енрике е смятан за „най-добрия треньор в света“, признание, което той получи през 2025 г., след като вече спечели шест титли. И днес никой не обмисля възможността той да напусне.