Париж се поздрави с победата при гостуването си на Нант

ФК Париж записа пети успех от началото на сезона в Лига 1. Парижани спечелиха при гостуването си на Нант след 2:1 в мач от 18-ия кръг.

Илан Кебал изведе гостите напред в резултата още в шестата минута, а три по-късно Алимани Гори вкара и второ попадение за гостите, но то бе отменено заради нарушение в атака.

"Канарчетата" все пак успяха да реагират след почивката, като Матис Албин изравни резултата. В 78-ата минута Люка Колеошо върна аванса на ФК Париж, който спечели важни три точки. Тимът е на 13-о място с 19 точки, а Нант е на 16-а позиция, която засега го обрича на бараж за оцеляване.

В друг мач от кръга Рен пропусна възможността да се изкачи в класирането, като направи само 1:1 с Льо Авър у дома. Бретонците вкараха първо чрез Естебан Льопол, но голът не бе зачетен заради засада. В 69-ата минута Феликс Мамбимби даде преднина на Льо Авър. Това продължи почти до края на мача, но Бреел Емболо все пак вкара за Рен, с което спаси точката за домакините. В добавеното време Людовик Блас направи голям пропуска за домакините.

Рен е на пето място с 31 точки, като пропусна да влезе в Топ 4. Льо Авър е на 14-а позиция с 19 точки.