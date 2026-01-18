БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рома отметна и Торино в Серия А

Спорт
Момчетата на Дан Пиеро Гасперини продължават да трупат победи в италианския шампионат.

Рома отметна и Торино в Серия А
Снимка: БТА
Рома записа трети пореден успех в Серия А. „Джалоросите“ спечели при гостуването си на Торино след 2:0 в мач от 21-ия кръг.

Така футболистите на Джан Пиеро Гасперини заемат 4-то място във временното класиране с 42 точки, докато „биковете“ са 13-и с 23 пункта.

Рома стигна до гол в 23-ата минута чрез новото си попълнение Дониел Мален, но след намесата на ВАР се оказа, че националът на Нидерландия е бил в засада.

Само 3 минути по-късно състава от Рим вкараха редовен гол отново чрез Мален, който бе изведен в наказателното поле от Пауло Дибала и с диагонален удар намери целта.

Аржентинската звезда на Рома Дибала оформи крайното 2:0 в 72-ата минута. Първоначално неговият изстрел бе майсторски спасен от Палеари, но след това защитата не се намеси добре и нападателят вкара отблизо.

