Щутгарт пропусна да се изкачи в Топ 3 на Бундеслигата

"Швабите" завършиха наравно с Унион Берлин.

Щутгарт пропусна да се изкачи в Топ 3 на Бундеслигата
Снимка: БТА
Щутгарт и Унион Берлин не се победиха в Бундеслигата. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 18-ия кръг. Така „швабите“ пропуснаха да се намерят място в Топ 3 на класирането.

В 59-ата минута Крис Фюрих даде аванс на „швабите“, след като получи асистенция от Хендрикс. Последваха нови възможности пред Щутгарт за удвояване на резултата. Най-чистата възможност бе пред Анджело Щилер, който в 80-ата минута не успя да порази целта от непосредствена близост.

180 секунди по-късно Унион Берлин успя да изравни. Нсоки се измъкна отляво и подаде към точката на дузпата за У-Йеон Джон, а той с плътен удар опъна мрежата.

