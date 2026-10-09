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Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси

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парламентарен контрол премиерът министри отговарят питанията депутатите
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Според програмата на народните представители днес парламентът трябва да разгледа споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от над 15 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. Така окончателно ще бъдат уредени взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на банката, чието седалище е в Москва.

Седем министри ще отговарят на редовния парламентарен контрол. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с иззетите документи на компанията КУБ, свързана със скандала в Баба Алино край Варна. Към него има и въпрос за множеството бомбени заплахи към обществени сгради отпреди дни.

Външният министър Велислава Петрова ще отговаря на въпроси, свързани с декларацията, към която България се присъедини по време на сесията на ООН и в която се осъжда руската агресия срещу Украйна.

#Велислава Петрова #Иван Демерджиев #парламентарен контрол

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