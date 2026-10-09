Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси

Според програмата на народните представители днес парламентът трябва да разгледа споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от над 15 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. Така окончателно ще бъдат уредени взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на банката, чието седалище е в Москва.

Седем министри ще отговарят на редовния парламентарен контрол. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с иззетите документи на компанията КУБ, свързана със скандала в Баба Алино край Варна. Към него има и въпрос за множеството бомбени заплахи към обществени сгради отпреди дни.

Външният министър Велислава Петрова ще отговаря на въпроси, свързани с декларацията, към която България се присъедини по време на сесията на ООН и в която се осъжда руската агресия срещу Украйна.