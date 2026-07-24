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Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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живо парламентът гласува второ четене държавния бюджет 2026 година
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента.

Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свърхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за догодина.

Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3 на сто.

От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3 на сто до края на 2028 г. В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи, обяснимо е поведението за една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в шоу на пера. Недопустимо е обаче да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена. Нека не се заблуждаваме, няма как хора, които не плащат личните си сметки да управляват добре план-сметката на държавата. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс."

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#52-ро Народно събрание #Бюджет 2026 #окончателно гласуване #второ четене #Гълъб Донев #депутати #новини в Метрото

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