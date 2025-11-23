БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парма спечели гостуването си на Верона в мач от 12-ия кръг на Серия А

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Верона е с 6 точки и заедно с Фиорентина са единствените два отбора без победа. Парма имат аткив от 11 и се изкачи на 15-ата позиция.

Парма спечели гостуването си на Верона в мач от 12-ия кръг на Серия А
Снимка: БТА
Верона се смъкна на дъното на класирането в Серия А след поражение с 1:2 у дома срещу Парма в мач от 12-ия кръг.

Домакините започнаха блестящо и в началото на мача вкараха топката в мрежата чрез Гифт Орбан, но нигериецът беше в засада по време на атаката и голът му беше отменен. Следващата му възможност беше в наказателното поле, но Орбан стреля леко покрай гредата.

И макар да бяха предали инициативата, гостите от Парма обърнаха хода с първата си атака. Воле на Оливер Сьоренсен се отби в напречната греда след дълго хвърляне на тъч в наказателното поле, но Пелегрино бе на мястото си и с глава вкара отбитата топка за 1:0 в 18-ата минута.

Изравнителният гол на Верона дойде, по комичен начин, малко след един час от играта.

Даниел Москера, който влезе само мигове по-рано, видя как тимът му влезе в половината на Парма при контраатака. Колумбиецът си проправи път в наказателното поле и подаде към Джоване, чийто опит за отбиване се изстреля нагоре, удари го в лицето и отскочи в мрежата за 1:1.

Домакините тръгнаха да търсят обрат, като Джоване имаше още една ситуация за гол, която пропусна. Но в 80-ата минута Пелегрино излезе сам срещу вратаря, прехвърли го и вкара за 1:2.

Верона има 6 точки и заедно с Фиорентина са единствените два отбора без победа. Гостите от Парма събраха 11 и се придвижиха на 15-а позиция.

#ФК Верона #ФК Парма #Италия Серия А

