Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Първа титла за Елизара Янева на двойки от турнири на ITF

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българката беше в тандем със сръбкинята Аня Станкович.

Елизара Янева, Аня Станкович
Снимка: БФ Тенис
Елизара Янева триумфира за първи път в кариерата си с титлата на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените, след като стана шампионка в надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и сръбкинята Аня Станкович победиха на финала представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци със 7:5, 6:4 за 77 минути.

18-годишната Янева и 20-годишната Станкович допуснаха пробив още в първия гейм, но веднага взеха подаването на съперничките си. Поставеният под №4 в схемата тандем направи още един брейк в последния гейм на първата част за 7:5. Българката и сръбкинята изостанаха с 1:3 във втората част, но спечелиха пет от следващите шест гейма и триумфираха с титлата.

През следващата седмица Елизара Янева ще играе на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

#Елизара Янева

