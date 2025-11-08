БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Първи медал за България от Балканиадата по карате в Риека

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Още двама наши представители се бориха за отличия.

Николай Стефанов, Николай Цанев,
Снимка: БНФК
Слушай новината

Николай Стефанов спечели сребърен медал в категория до 60 килограма при мъжете до 21 години на балканското първенство по карате в Риека (Хърватия).

Българинът записа три последователни победи с 4:3 точки срещу Емир Халилович от Босна и Херцеговина, с 4:0 над Ахмет Арда Йълмаз от Турция и с 4:1 над Недим Шакири от Република Северна Македония. На финала той отстъпи пред Балша Войнович от Черна гора с 2:4 точки.

Още двама национали стигнаха до мачовете за медалите. В категория до 47 кг кадети при момичетата Рая Динева загуби в първия кръг от достигналата до финала Дария Болинтиру от Румъния в оспорван мач с 2:3. Румънката изтегли Динева до репешажите за бронза, като българката записа три поредни победи. В решаващия двубой за бронза тя загуби от друга румънка - Мария Терпезан, с 3:8.

До мача за бронза достигна и Николай Цанев в категория до 76 кг юноши при момчетата. Цанев изигра страхотни мачове в тежката категория с доста участници и победи последователно Николас Антониу от Кипър с 8:1, Кристиан Космациуч от Румъния с 8:0, Кораб Гаши от Косово с 4:1 и Данило Сарайлич от Сърбия с 3:1 преди да отстъпи пред бъдещия шампион Али Арнаутович от Босна и Херцеговина с 0:2. За третото място Цанев загуби от Бурак Осман Келеш Турция след 0:0 и съдийско решение.

Останалите българи в първия ден не достигнаха до битките за медалите, съобщават от БНФК.

#Рая Динева #Балканско първенство по карате #Николай Цанев #николай стефанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Празнуваме Архангеловден!
6
Празнуваме Архангеловден!

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Бойни спортове

Слави Бинев и представители на световния спорт откриха европейското за кадети в Гърция
Слави Бинев и представители на световния спорт откриха европейското за кадети в Гърция
Първи медал за България от световното по самбо в Бишкек Първи медал за България от световното по самбо в Бишкек
Чете се за: 01:22 мин.
Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо
Чете се за: 01:27 мин.
България ще домакинства на Балканското първенство по карате България ще домакинства на Балканското първенство по карате
Чете се за: 01:32 мин.
България с три медала от първия ден на европейското по таекуондо за кадети България с три медала от първия ден на европейското по таекуондо за кадети
Чете се за: 01:50 мин.
Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев Българските джудисти загубиха на европейското до 23 години в Кишинев
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ