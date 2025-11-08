БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал

от БНТ , Репортер: Иван Янев
У нас
Пробата за алкохол на водача е отрицателна

Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Снимка: Иван Янев
68-годишен мъж е пострадал, след като джип е самокатастрофирал на път I-5 , пътят между Казанлък и Стара Загора.

Инцидентът е станал днес в 09:46 часа в района на пътния възел при с. Ягода, в посока Стара Загора, съобщиха от полицията. По първоначална информация автомобилът, управляван от 68-годишния мъж, се е обърнал встрани от пътното платно.

На водача се оказва медицинска помощ. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат.

На място има полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението в района на инцидента не е затруднено.

