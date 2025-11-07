БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Спорт

България с три медала от първия ден на европейското по таекуондо за кадети

Спорт
Надпреварата се провежда в Гърция.

Таекуондо катеди
Снимка: Пресслужба
Девет български таекуондисти взеха участие в първия ден на европейското първенство по таекуондо, което се провежда в Гърция. Жребият бе изключително тежък, но българските представители здраво стъпиха на татамито и заявиха присъствието си сред най-добрите в Европа.

Ивайло Петров- 33 кг, започна с убедителна победа над състезател от Азербайджан. След като отстрани една от силите в таекуондо, той надви и представител на Армения. В полуфиналната битка Ивайло срещна представител на Турция,загуби в трети рунд и остана трети.
Ивайло Петров е възпитаник на ТК Нерон с личен треньор Милен Гочев.

Виктор Вангелов -49 кг, стартира с победа над испанец, след което в зрелищна битка отстрани представител на Азербайджан. На полуфинал Виктор отстъпи в трети рунд пред таекуондист от Гърция и се качи на почетното 3-то място.
Виктор Вангелов тренира в клуб Феникс с личен треньор Юлиан Стефанов.

Денис Бедри -53 кг, даде силна заявка, като още в първата среща надви представител на Турция. За съжаление, на осминафинала се изправи срещу сънародник. В мач за медал, в три тежки рунда Дени надви състезател от Великобритания и се класира на полуфинал. Там представителят на Азербайджан успя да победи Бедри едва в трети рунд и така Денис се окичи с бронза.

Днес на татамито ще стъпят момичетата в категории -33кг, -37кг, -41кг, -44кг, -47кг, -51кг.

