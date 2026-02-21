БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Първите двама в схемата на тенис турнира в Делрей Бийч отпаднаха на четвъртфиналите

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Водачът Тейлър Фриц загуби от сънародника си Томи Пол, а Каспер Рууд бе надигран от Себастиан Корда.

Тейлър Фриц
Снимка: БГНЕС
Първите двама в схемата на тенис турнира от сериите АТР 250 на твърди кортове в Делрей Бийч, Калифорния отпаднаха на четвъртфиналите.

Водачът Тейлър Фриц загуби от сънародника си Томи Пол с 4:6, 3:6. Пол направи един пробив в първия, два във втория и сервира безупречно за успеха си, който дойде след час и 15 минути игра.

На полуфинала американецът, който е под номер 24 в световната ранглиста, ще срещне сънародника си Лърнър Тиен. Тиен победи в три сета Франсис Тиафо в още един американски сблъсък - 7:6 (5), 3:6, 7:5. Определящ се оказа първият сет, в който двамата се пробиха по три пъти, за да стигнат до 6:6 и тайбрек. В него Тиен направи два мини пробива срещу един на Тиафо и поведе в резултата. По-опитният Тиафо изоставаше с 0:2 във втората част, но спечели четири поредни гейма след 2:3 и изравни. Той поведе с 2:0 в третия сет, вдъхновен от успеха в предишната част, но допусна два пробива от по-младия си сънародник и загуби мача.

Себастиан Корда се наложи над втория поставен Каспер Рууд с 4:6, 6:2, 6:2 за малко повече от два часа на корта. Норвежецът спечели първата част, благодарение на един пробив, но в следващите две предимството бе на страната на Корда, който в края пропусна два мачбола, но бе категоричен при третия за 6:2 в последната част.

Американецът ще играе за място на финала срещу италианеца Флавио Коболи, който спечели мача си с Чак Лам Колман Вон от Хонконг - 7:5, 6:7 (7), 6:2. Италианецът взе първата част и загуби драматично втория сет след тайбрек, в който имаше два мачбола, които пропиля, а след това се наложи да остане още половин час на корта, за да спечели решаващата част с 6:2.

#тенис турнир в Делрей Бийч 2026 #Тейлър Фриц #Каспер Рууд

