Първите три поставени с победи на старта на турнира в Хонконг

Без големи изненади започна турнирът на твърди кортове в Хонконг, който е от категория WTA 250. Първите три поставени се класираха за втория кръг, а четвъртата в схемата София Кенин отпадна.

Водачката в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) се наложи на старта над Аляксандра Саснович (Беларус) с 6:3, 6:4 за час и 30 минути игра и ще се изправи срещу китайката Яфан Ван в следващия етап.

Втората поставена Лейла Фернандес (Канада) постигна успех над Сиюй Ван (Китай) с 6:1, 6:4, а във втория кръг ще срещне Ева Лис от Германия.

Друга представителка на Канада Виктория Мбоко, трета в схемата, също намери място във втория кръг, след като надделя над австралийката Талия Гибсън след обрат с 6:7(2), 6:1, 6:4 в двубой, продължил час и 52 минути. Мбоко очаква следващата си противничка от двубоя между британката Кейти Боултър и Александра Еала от Филипините.

Четвъртата поставена американка София Кенин беше елиминирана от японската квалификантка Химено Сакацуме след поражение с 2:6, 1:6 само за 67 минути игра.