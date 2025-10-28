БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Първите три поставени с победи на старта на турнира в Хонконг

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Надпреварата е от категория WTA 250.

Белинда Бенчич
Снимка: БГНЕС
Без големи изненади започна турнирът на твърди кортове в Хонконг, който е от категория WTA 250. Първите три поставени се класираха за втория кръг, а четвъртата в схемата София Кенин отпадна.

Водачката в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) се наложи на старта над Аляксандра Саснович (Беларус) с 6:3, 6:4 за час и 30 минути игра и ще се изправи срещу китайката Яфан Ван в следващия етап.

Втората поставена Лейла Фернандес (Канада) постигна успех над Сиюй Ван (Китай) с 6:1, 6:4, а във втория кръг ще срещне Ева Лис от Германия.

Друга представителка на Канада Виктория Мбоко, трета в схемата, също намери място във втория кръг, след като надделя над австралийката Талия Гибсън след обрат с 6:7(2), 6:1, 6:4 в двубой, продължил час и 52 минути. Мбоко очаква следващата си противничка от двубоя между британката Кейти Боултър и Александра Еала от Филипините.

Четвъртата поставена американка София Кенин беше елиминирана от японската квалификантка Химено Сакацуме след поражение с 2:6, 1:6 само за 67 минути игра.

#тенис турнир в Хонконг 2025 #Белинда Бенчич

Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA
Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA
Григор Димитров се завръща на корта под номер 38 в световната ранглиста
Чете се за: 01:30 мин.
Топалова стартира с успех в квалификациите за WTA 125 турнир в Колумбия
Чете се за: 00:55 мин.
Белинда Бенчич спечели турнира по тенис в Токио
Чете се за: 02:07 мин.
Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу
Чете се за: 00:45 мин.

Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
