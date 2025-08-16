БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първото издание на „Троян спортува“ събра над 300 участници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Организатор на проявата е Лора Христова.

Снимка: БТА
Слушай новината

Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници от 17 спортни клуба. Организатор на проявата, която се провежда на 16 и 17 август, е златната медалистка от световното първенство по летен биатлон в Отепя (Естония) Лора Христова. Фестивалът се осъществява с финансовата и организационна подкрепа на Община Троян. Основната част от спортните активности се провеждат в лесопарк „Турлата“ и стадион „Чавдар“ в планинския град.

„Вярвам, че събитие от този тип може да насочи всяко едно дете да се занимава със спорт, макар и непрофесионално, защото знам, че възпитанието стои в основата на това. Основното послание на фестивала е тренирайте и се забавлявайте, за да бъдем здрави“, каза за БТА Христова.

Програмата започна с йога и пилатес, футбол на малки вратички и дартс и продължи с колоездене, състезание по бягане и демонстрации по джудо и самбо .

Инструкторът по пилатес и канго джъмпс Виктория Дундева каза за БТА, че е мотивирана да се включи във фестивала от спорта и движението. Тя смята, че е много важно да се покаже на троянци какви видове тренировки се предлагат в града и в какви общи спортове – като волейбол, баскетбол, футбол могат да се включват деца и родители

„Последните години всъщност виждам голямо желание у хората да търсят своя вид движение. Моите тренировки са доста различи като темперамент и ритъм - канго джъмп дава доста интензитет, докато пилатес – плавност, но и двете изискват баланс и контрол на тялото. Хората, които идват при мен са на всякаква възраст и с различна физика, но доста добре се приемат и двата вида тренировки“, каза още Дундева.

Посетителите на фестивала имаха възможност да участват и в открити уроци по тенис и да видят демонстрация по лазерна стрелба, зумба за деца, ориентиране и канго джъмпс. От велоклуб „Троянски кон“ показаха майсторско управление на планински велосипед на новото пъмп трак трасе в града.

Фестивалът продължава и утре, когато отново ще има футбол, тенис и биатлон, както и калистеника, паркур, карате, power dance и управление на кану-каяк по р. Осъм.

#"Троян спортува" #Лора Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Още

Спортни новини 16.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 16.08.2025 г., 20:50 ч.
Българските бадминтонисти продължават с усилената подготовка за световното Българските бадминтонисти продължават с усилената подготовка за световното
Чете се за: 00:52 мин.
Бронзов медал за България в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри в Китай Бронзов медал за България в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри в Китай
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 16.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч.
Евгений Балев предаде управлението на БФК на Александър Алексиев Евгений Балев предаде управлението на БФК на Александър Алексиев
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Леле": С опасност за живота - равносметката след...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Крепостта Русокастро разкрива следите от ключови битки и събития в...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ