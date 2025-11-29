Пастор се завръща за ЦСКА за гостуването на Спартак

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Спартак (Варна) от 17-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят започва в 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна. В състава след изтърпяно наказание се завръща крайният бранител Дейвид Пастор.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

ЦСКА е в серия от пет последователни победи в първенството.