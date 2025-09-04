Пътищата на Гуадалупе Мартин Рамела и женския тим на ВК Левски София се разделят

Гуадалупе Мартин Рамела напуска женския волейболен Левски София, съобщават от клуба в четвъртък.



"Гуада, благодарим ти, че изигра важна роля за възобновяването на женския отбор и допринесе за развитието на клуба. Пожелаваме ти успех напред", се казва в съобщението в официалната страница на "сините".

23-годишната аржентинка, която играе на поста посрещач, изкара три сезона в Левски София.

Гуадалупе Мартин Рамела е сестра на Алехандро Торо, който стана шампион със "сините" през 2024 година.