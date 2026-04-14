Патрис Евра: Барселона няма да успее да елиминира Атлетико Мадрид

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и френския национален отбор Патрис Евра изрази песимистично мнение относно шансовете на Барселона да продължи напред в Шампионската лига.

Според него каталунците трудно ще наваксат пасива от 0:2 срещу Атлетико Мадрид от първия четвъртфинален двубой, игран на „Камп Ноу“.

"Време е феновете на Барселона да се събудят и да приемат реалността. Това не е отборът от 2015 година. Този състав вече не съществува. В Шампионската лига е по-вероятно да получат нов червен картон, отколкото да спечелят“, заяви Евра пред испанското издание "Спорт“.

Французинът изрази доверие към треньора на Атлетико Диего Симеоне и неговия тим, като подчерта, че столичани са добре подготвени да защитят преднината си.