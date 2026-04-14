Патрис Евра: Барселона няма да успее да елиминира Атлетико Мадрид

Бившият защитник смята, че каталунците са далеч от нивото си отпреди години и прогнозира ново разочарование в Шампионската лига
Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и френския национален отбор Патрис Евра изрази песимистично мнение относно шансовете на Барселона да продължи напред в Шампионската лига.
Според него каталунците трудно ще наваксат пасива от 0:2 срещу Атлетико Мадрид от първия четвъртфинален двубой, игран на „Камп Ноу“.
"Време е феновете на Барселона да се събудят и да приемат реалността. Това не е отборът от 2015 година. Този състав вече не съществува. В Шампионската лига е по-вероятно да получат нов червен картон, отколкото да спечелят“, заяви Евра пред испанското издание "Спорт“.
Французинът изрази доверие към треньора на Атлетико Диего Симеоне и неговия тим, като подчерта, че столичани са добре подготвени да защитят преднината си.
"Вече не сте крале. Обичам футбола, но още повече държа на истината“, добави още Евра, призовавайки привържениците на Барселона към повече реализъм преди реванша.