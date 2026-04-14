Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:52 мин.

Патрис Евра: Барселона няма да успее да елиминира Атлетико Мадрид

Бившият защитник смята, че каталунците са далеч от нивото си отпреди години и прогнозира ново разочарование в Шампионската лига

Патрис Евра: Барселона няма да успее да елиминира Атлетико Мадрид
Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и френския национален отбор Патрис Евра изрази песимистично мнение относно шансовете на Барселона да продължи напред в Шампионската лига.

Според него каталунците трудно ще наваксат пасива от 0:2 срещу Атлетико Мадрид от първия четвъртфинален двубой, игран на „Камп Ноу“.

"Време е феновете на Барселона да се събудят и да приемат реалността. Това не е отборът от 2015 година. Този състав вече не съществува. В Шампионската лига е по-вероятно да получат нов червен картон, отколкото да спечелят“, заяви Евра пред испанското издание "Спорт“.

Французинът изрази доверие към треньора на Атлетико Диего Симеоне и неговия тим, като подчерта, че столичани са добре подготвени да защитят преднината си.

"Вече не сте крале. Обичам футбола, но още повече държа на истината“, добави още Евра, призовавайки привържениците на Барселона към повече реализъм преди реванша.

Свързани статии:

Анфийлд и Мадрид в очакване на чудеса: Ливърпул и Барселона гонят обрати в Шампионската лига
Анфийлд и Мадрид в очакване на чудеса: Ливърпул и Барселона гонят обрати в Шампионската лига
ПСЖ и Атлетико Мадрид са с комфортен аванс преди реваншите от...
Чете се за: 03:15 мин.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
4
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
5
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
6
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Шампионска лига

Проблем за Реал преди реванша: Раул Асенсио отпада за визитата в Мюнхен
Проблем за Реал преди реванша: Раул Асенсио отпада за визитата в Мюнхен
Килиан Мбапе без маска срещу Байерн, ще играе с превръзка Килиан Мбапе без маска срещу Байерн, ще играе с превръзка
Чете се за: 01:30 мин.
Андрей Лунин избра да остане в сянката на Куртоа, но спечели доверието на Реал Мадрид Андрей Лунин избра да остане в сянката на Куртоа, но спечели доверието на Реал Мадрид
Чете се за: 01:57 мин.
Анфийлд и Мадрид в очакване на чудеса: Ливърпул и Барселона гонят обрати в Шампионската лига Анфийлд и Мадрид в очакване на чудеса: Ливърпул и Барселона гонят обрати в Шампионската лига
Чете се за: 03:15 мин.
Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на Атлетико Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на Атлетико
Чете се за: 00:40 мин.
Ламин Ямал: Обратът е възможен Ламин Ямал: Обратът е възможен
Чете се за: 02:15 мин.

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов 75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Чете се за: 02:55 мин.
