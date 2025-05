Паула Бадоса и Петра Квитова се отказаха от турнира в Рим

Испанската тенисистка Паула Бадоса се отказа от участие на турнира в Рим WТА 1000 заради контузия в гърба преди мача си с японката Наоми Осака във втория кръг.

Световната №10 не е играла от турнира в Маями през март, когато бе принудена да се оттегли по време на мача с Александра Еала от третия кръг. След това се оттегли и от турнира в Мадрид.

Така Осака ще срещне щастливата губеща Виктория Голубич във втория кръг на турнира.

first up on Grand Stand Arena @naomiosaka faces Lucky Loser Viktorija Golubic #IBI25 pic.twitter.com/Fs6U3Wt3ZW