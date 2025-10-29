Педри се контузи и няма да играе три седмици

Кризата с контузии в Барселона няма край. Поредният, който влезе в лазарета е полузащитникът Педри. Той страда от мускулна контузия, която получи по време на Ел Класико срещу Реал Мадрид (1:2) и ще отсъства от терените поне през следващите три седмици - до следващата пауза за националните отбори, написа вестник "Мундо Депортиво".

22-годишният Педри, който бе на 11-о място в класирането на последното издание на "Златната топка", бе неизменен титуляр за Барселона, като е започвал във всичките 13 мача на тима през този сезон. Той е наказан за срещата срещу Елче от следващия кръг на Ла Лига заради червения си картон в края на мача, но ще пропусне още двубоя срещу Брюж в Шампионската лига (5 ноември), както и мача със Селта Виго за първенство на 9 ноември.

Педри се присъедини към дългия списък на контузени играчи в Барселона, в който са Рафиня, Гави, Марк-Андре тер Щеген и Андреас Кристенсен.