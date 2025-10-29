БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Педри се контузи и няма да играе три седмици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът е с мускулна травма след Ел Класико.

педри продължи раздава барселона дълги години
Снимка: БТА
Слушай новината

Кризата с контузии в Барселона няма край. Поредният, който влезе в лазарета е полузащитникът Педри. Той страда от мускулна контузия, която получи по време на Ел Класико срещу Реал Мадрид (1:2) и ще отсъства от терените поне през следващите три седмици - до следващата пауза за националните отбори, написа вестник "Мундо Депортиво".

22-годишният Педри, който бе на 11-о място в класирането на последното издание на "Златната топка", бе неизменен титуляр за Барселона, като е започвал във всичките 13 мача на тима през този сезон. Той е наказан за срещата срещу Елче от следващия кръг на Ла Лига заради червения си картон в края на мача, но ще пропусне още двубоя срещу Брюж в Шампионската лига (5 ноември), както и мача със Селта Виго за първенство на 9 ноември.

Педри се присъедини към дългия списък на контузени играчи в Барселона, в който са Рафиня, Гави, Марк-Андре тер Щеген и Андреас Кристенсен.

Свързани статии:

Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона
Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона
Вратарят Жоан Гарсия също е близо до завръщане в игра.
Чете се за: 00:37 мин.
#Педри #Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
3
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
4
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
5
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
6
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Европейски футбол

Винисиус се извини за реакцията си в Ел Класико
Винисиус се извини за реакцията си в Ел Класико
Де Бройне претърпя операция Де Бройне претърпя операция
Чете се за: 00:57 мин.
Седем години затвор грозят вратар на Интер Седем години затвор грозят вратар на Интер
Чете се за: 00:57 мин.
Пол Погба е близо до завръщане на терена Пол Погба е близо до завръщане на терена
Чете се за: 01:17 мин.
Фулъм и Брентфорд си осигуриха място на четвъртфиналите за Купата на Лигата Фулъм и Брентфорд си осигуриха място на четвъртфиналите за Купата на Лигата
Чете се за: 02:00 мин.
Лучано Спалети близо до треньорския пост в Ювентус Лучано Спалети близо до треньорския пост в Ювентус
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Как ще се ротира председателят на НС? Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ