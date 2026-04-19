Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Пелегрино Матарацо: Усещам, че това е само началото

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Реал Сосиедад победи Атлетико Мадрид във финала за Купата на краля след изпълнение на дузпи.

Старши треньорът на Реал Сосиедад Пелегрино Матарацо не скри радостта си след победата над Атлетико Мадрид във финала за Купата на краля след изпълнение на дузпи.

„Докато не свърши, не чувстваш, че се е случило. Невероятно е. Благодаря на всички фенове за подкрепата им. Беше невероятно преживяване за отбора през последните няколко дни и сме много благодарни за днешната подкрепа. Не искам да навлизам в подробности за тактиката. Беше важно за нас да контролираме играта възможно най-добре. Да не поемаме никакви рискове. Справихме се добре в защита. През второто полувреме страдахме, но отборът има характер. Мареро изигра перфектен мач. Харесва ми енергията му и начина, по който емоционално се отнася към феновете в определени моменти. Не беше случайно, че той спаси две дузпи", коментира американският специалист след мача.

"Честно казано, винаги е важно да се види контекстът. Имаме фантастични играчи, те свършиха невероятна работа на терена срещу страхотен противник. Много съм щастлив. И чувствам, че това е само началото“, добави Матарацо.

Реал Сосиедад спечели Купата на краля за четвърти път в историята си – отборът преди това е печелил трофея през 1909, 1987 и 2020 г.

Свързани статии:

Реал Сосиедад спечели Купата на Краля след победа над Атлетико Мадрид с дузпи
Редовното време завърши 2:2, в продълженията не падна гол, а при...
#Пелегрино Матарацо #Купа на Краля 2025/2026 #ФК Реал Сосиедад

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток
Иран отново затвори Ормузкия проток
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Още от: Европейски футбол

Манчестър Юнайтед влезе в Топ 3 след минимален успех над Челси
Лил и Ница завършиха без попадения в мач от Лига 1 Лил и Ница завършиха без попадения в мач от Лига 1
Вратарят Пламен Андреев с отлични изяви при дебюта си за полския шампион Лех (Познан) Вратарят Пламен Андреев с отлични изяви при дебюта си за полския шампион Лех (Познан)
Рома и Аталанта фиксираха равенство на "Олимпико" Рома и Аталанта фиксираха равенство на "Олимпико"
Реал Сосиедад спечели Купата на Краля след победа над Атлетико Мадрид с дузпи Реал Сосиедад спечели Купата на Краля след победа над Атлетико Мадрид с дузпи
РБ Лайпциг се изкачи до третото място след победа във Франкфурт РБ Лайпциг се изкачи до третото място след победа във Франкфурт
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха при авария на асансьор Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха при авария на асансьор
Близо 11% е избирателната активност в област Бургас към 11:00 часа Близо 11% е избирателната активност в област Бургас към 11:00 часа
В три от секциите в Пловдив машинният вот беше преустановен
Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой...
Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се...
И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите
