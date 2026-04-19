Пелегрино Матарацо: Усещам, че това е само началото

Старши треньорът на Реал Сосиедад Пелегрино Матарацо не скри радостта си след победата над Атлетико Мадрид във финала за Купата на краля след изпълнение на дузпи.

„Докато не свърши, не чувстваш, че се е случило. Невероятно е. Благодаря на всички фенове за подкрепата им. Беше невероятно преживяване за отбора през последните няколко дни и сме много благодарни за днешната подкрепа. Не искам да навлизам в подробности за тактиката. Беше важно за нас да контролираме играта възможно най-добре. Да не поемаме никакви рискове. Справихме се добре в защита. През второто полувреме страдахме, но отборът има характер. Мареро изигра перфектен мач. Харесва ми енергията му и начина, по който емоционално се отнася към феновете в определени моменти. Не беше случайно, че той спаси две дузпи", коментира американският специалист след мача.

"Честно казано, винаги е важно да се види контекстът. Имаме фантастични играчи, те свършиха невероятна работа на терена срещу страхотен противник. Много съм щастлив. И чувствам, че това е само началото“, добави Матарацо.

Реал Сосиедад спечели Купата на краля за четвърти път в историята си – отборът преди това е печелил трофея през 1909, 1987 и 2020 г.