Реал Сосиедад спечели Купата на Краля след победа над Атлетико Мадрид с дузпи

Реал Сосиедад спечели Купата на Краля в Испания за четвърти път в своята история.

На финала, игран на стадион Картуха в Севиля, баските надиграха Атлетико Мадрид след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 2:2, в продълженията не падна гол, а при наказателните удари Сосиедад се наложи с 4:3.

Мачът започна с попадение за Реал Сосиедад още в 15-ата секунда. Андер Баренчеа се разписа с глава след центриране на Гонсало Гедеш.

В 18-а минута Атлетико изравни с точен диагонален удар на Адемола Лукман след асистенция на Антоан Гризман.

Две минути преди почивката реферът отсъди дузпа за Сосиедад за нарушение на вратаря Хуан Мусо срещу Гонсало Гедеш. Микел Оярсабал реализира от бялата точка за 2:1.

През втората част Атлетико наложи натиск, но трудно стигаше до ситуации за гол, но все пак в 83-ата минута Хулиан Алварес успя да изравни с прецизен удар за 2:2.

В продълженията нови голове не паднаха, а при дузпите в герой се превърна вратарят на Сосиедад Унай Мареро, който спаси първите два удара на Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. За баските единствено Ори Оскарсон пропусна и Сосиедад спечели с 4:3.