Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола ще изтърпи наказание от два мача заради натрупани жълти картони. Испанският специалист няма да бъде на резервната скамейка при гостуването срещу Уест Хям на 14 март във Висша лига, както и в четвъртфинала от ФА Къп, който ще се играе в началото на април.

Гуардиола обаче ще може да води „гражданите“ във финала на Купата на лигата на 22 март, въпреки че той се намира между двата двубоя, за които наставникът е наказан.

"Ще ви кажа нещо – постигнали сме всички рекорди в тази държава, въпреки всичко. Държим рекорда и за мениджър с най‑много жълти картони. Искам всички рекорди и вече имам и този. Наказан съм за два мача и ще отида на почивка за следващите две срещи. Има неща, които не мога да разбера и след 10 години. Разгледайте ситуацията. Разбира се, че ще защитя Доку и целия отбор“, заяви Гуардиола след победата на Сити с 3:1 срещу Нюкасъл в петия кръг на ФА Къп.

Според правилата на Футболната асоциация на Англия плейофните срещи в Английската футболна лига и аматьорските дивизии, както и финалите на ФА Къп, Купата на лигата и Трофея на EFL, не попадат в обхвата на подобни наказания за старши треньорите и членовете на техните щабове.