БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата...
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Песков отказа коментар на думите на Навалная, че мъжът ѝ е бил отровен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази

"Не знам нищо за тези нейни изявления", заяви говорителят на Кремъл

Снимка: БТА
Слушай новината

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навалная за причините за смъртта на съпруга ѝ Алексей Навални, съобщи ТАСС.

"Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо", заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.

Навалная заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга й, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс.

Песков отговори отрицателно на въпроса дали изявленията на Навалная могат да повлияят на политическата ситуация и уреждането на украинския конфликт.

"Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес", подчерта той.

В този контекст говорителят на Кремъл допълни, че Русия би предпочела да уреди ситуацията около Украйна по дипломатически път и е отворена за преговори. Песков каза това, коментирайки думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към всички страни от НАТО да се откажат от руския петрол.

"Ние запазваме позицията си, запазваме отвореност към преговорния процес. Продължаваме да заявяваме, че за нас за предпочитане е уреждането на украинската криза с политически и дипломатически средства. Затова позицията ни тук е добре известна, тя не се е променила", каза Песков.

#Юлия Навалная #отровен #изявление #Алексей Навални

Последвайте ни

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
4
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
6
Валежи и ветровито време ни очакват утре

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Русия

Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Санкции за Русия: Какво обеща Урсула фон дер Лайен на Тръмп Санкции за Русия: Какво обеща Урсула фон дер Лайен на Тръмп
Чете се за: 00:55 мин.
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
Чете се за: 02:50 мин.
Москва: НАТО воюва срещу Русия Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
14015
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет "Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ