Песков отказа коментар на думите на Навалная, че мъжът ѝ е бил отровен

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навалная за причините за смъртта на съпруга ѝ Алексей Навални, съобщи ТАСС.

"Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо", заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.

Навалная заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга й, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс.

Песков отговори отрицателно на въпроса дали изявленията на Навалная могат да повлияят на политическата ситуация и уреждането на украинския конфликт.

"Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес", подчерта той.

В този контекст говорителят на Кремъл допълни, че Русия би предпочела да уреди ситуацията около Украйна по дипломатически път и е отворена за преговори. Песков каза това, коментирайки думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към всички страни от НАТО да се откажат от руския петрол.